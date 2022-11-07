Барак Обама осуждает антисемитские теории заговора

Бывший президент Барак Обама, выступая во время предвыборной кампании демократов, осудил недавнее нападение на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, со стороны нелегального иммигранта из Канады, который якобы распространял антисемитские теории. Политик предупредил, что политические лидеры, которые пытались поставить под сомнение правдивость сообщений о нападении или высмеивали его, подвергают опасности других.

Обама добавил, что опасности политического дискурса выходят за рамки политиков: «Будь то по злому умыслу или по невежеству, мы недавно видели, как крупные знаменитости размещают в Интернете гнусные антисемитские теории заговора. И вам не нужно быть студентом истории, чтобы понять, насколько это опасно и насколько это неприемлемо».

Обама, похоже, имел в виду целый ряд антисемитских теорий заговора, недавно распространенных популярными чернокожими артистами и спортсменами, включая рэпера Канье Уэста, звезду НБА Кайри Ирвинга и бывшего полузащитника НФЛ К.Дж. Райта.

«Я не знаю, когда мы решили, что будем просто верить всему, что читаем в Интернете. Вот вам совет. Если вы читаете или видите что-то в Интернете, в котором есть какая-то великая теория о том, как какая-то конкретная группа, если вы читаете или видите, что кто-то говорит, что опредлеенная группа является причиной всех ваших проблем, то можно с уверенностью сказать, что это мусор. Это ложь. Это опасный яд», — отметил Обама.

При этом Обама не упомянул бойню 2018 года в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. В прошлом месяце сообщество отметило четырехлетнюю годовщину нападения, в ходе которого 11 евреев были убиты предполагаемым сторонником превосходства белой расы, разместившим в Интернете антисемитский контент.

Обама посещает колеблющиеся штаты в преддверии промежуточных выборов, которые могут состояться во вторник. В субботу он проводил кампанию за демократов, включая Джоша Шапиро, генерального прокурора-еврея, баллотирующегося на пост губернатора Пенсильвании; Джона Феттермана, кандидата в Сенат США; и кандидатов в Палату представителей Саммер Ли и Крис Делуцио.

Ранее Курсор писал, что известный баскетболист лишился контракта с Nike из-за антисемитизма. Спортсмен сперва игнорировал оскорбительный характер своих действий, но потом извинился.

Как сообщал Курсор, знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Йе ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».