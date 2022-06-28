Белок из альтернативного мяса усваивается организмом хуже, чем естественный аналог — ученые

Важно отметить, что в тестах использовалась крайне упрощенная модель, в которой отсутствовали многие составляющие настоящего человеческого кишечника. Ученые пишут, что в будущих исследованиях постараются повторить эксперименты на живых организмах.

В последние годы все большую популярность приобретает так называемое «веганское мясо» — искусственный продукт, который также содержит белок. Однако этот белок усваивается организмом хуже, чем белок из натурального мяса.

Новое исследование было опубликовано в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

В рамках исследования ученые вырастили клетки кишечника человека в чашке Петри (небольшом прозрачном сосуде) и проанализировали клеточное поглощение пептидов при взаимодействии с куриным мясом и мясом искусственным.

Как оказалось, белки искусственного мяса поглощать клеткам кишечника сложнее. Важно, что во время тестов использовалась упрощенная модель настоящего человеческого кишечника. В будущем эксперты планируют провести эксперимент с живыми существами.

Ранее наш сайт сообщал, что доктор назвал овощ, который предотвращает преждевременное старение.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что диетологи назвали единственный вид хлеба, который мешает худеть.

Еще напомним, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание,