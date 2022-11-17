Зеленский: Если переживем зиму, мы точно победим в войне

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую систему снабжения электроэнергией в Украине. По его словам, создание сложных условий в зимний период – последнее оружие рф*, и если украинцы «переживут зиму», это будет гарантировать победу в войне.

Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции украинским СМИ.

«Украина проработала интересную альтернативную систему поставки электричества. Во главе с Минэнерго, «Укрэнерго», мы знаем, что можем сделать. А пока все работают над тем, чтобы защитить, что есть, и восстановить то, чего нас лишают каждый день», – объяснил Зеленский.

Ранее Курсор писал, что глава Пентагона рассказал, как наступление зимы повлияет на контрнаступление украинских войск.

Еще Курсор сообщал, что Зеленский заявил, что путин хочет прямых переговоров.

Помимо этого, СНБО Украины просит получить доступ к месту падения ракеты в Польше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!