Биологи обнаружили цвет, который отпугивает комаров

По словам ученых, знание того, какие цвета привлекают этих кровососущих, а какие нет, поможет в разработке более эффективных методов борьбы с ними.

Эксперты из Вашингтонского университета смогли выяснить, что комаров привлекают и отталкивают определенные цвета. Так, они положительно реагируют на красный, оранжевый и черный цвета. А вот зеленый, фиолетовый, синий и белый эти насекомые предпочитают игнорировать.

Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.

В исследовании сказано, что комары находят своих «жертв» для укуса по определенным признакам. В первую очередь – это выдыхаемый углекислый газ. Только после этого они обращают внимание на цвет.

Профессор биологии Университета Вашингтона Джеффри Риффелл рассказал, что комары могут воспринимать цвета не так, как люди. Они могут обнаружить красный, оранжевый и черный цвета не только на одежде, но и в человеческой коже. Кроме того, насекомых также привлекает запах пота.

Ученые провели эксперимент, во время которого доброволец носил специальную зеленую перчатку. Комары не садились на его руку при таких условиях. Однако, когда кожу оголяли, насекомые сразу на это реагировали.

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