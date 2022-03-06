США разрешили странам НАТО поставлять Украине истребители

В США приняли важное решение по вопросу войны в Украине. Президент Владимир Зеленские уже не раз просил Белый дом поставить Украине боевые самолеты или закрыть небо, чтобы Российская Федерация не могла осуществлять такое количество военных преступлений с воздуха.

Соединенные Штаты разрешили странам НАТО поставлять Украине военные самолеты-истребители. Таким образом Белый дом и Альянс хотят поддержать Украину в войне против России.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии телеканалу CBS News.

Такое решение приняли «на следующий день» после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому Конгрессу с этой просьбой.

Отметим, что Украина уже не раз просила НАТО закрыть небо, чтобы самолеты России не могли сбрасывать на украинские города бомбы.

Ранее Курсор сообщал, что более 3500 человек арестованы за протесты в России.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что совет по правам человека при президенте РФ высказал отношение по поводу войны с Украиной.

Еще напомним, что Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку после встречи Беннета с Путиным в Москве.

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