Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку и не упомянул о встрече Беннета с Путиным

Зеленский отметил, что провел разговоры с президентом США Джозефом Байденом и лидерами других стран Запада, которые пообещали усилить санкции против российской экономики. Он также поблагодарил за поддержку Украины со стороны Австралии, Албании, Болгарии и Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении поблагодарил Израиль за поддержку, но не упомянул о поездке премьер-министра Нафтали Беннета в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский также сообщил, что вчера говорил с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

«Каждый день и каждую ночь я разговариваю с лидерами многих государств и бизнес-сообществ. За все дни войны почти не было такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что мир достаточно силен, чтобы закрыть небо Украины для российских ракет, боевых самолетов и вертолетов.

«Если кто-то еще сомневается, то Украине нужны самолеты. Это просто, если есть воля. Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы», — сообщил президент Украины.

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