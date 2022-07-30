СМИ: Борт с Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в США

Ранее Китай передал жесткие предупреждения американским чиновникам по поводу возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей США.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань.

Напомним, что вчера китайские СМИ предложили армии Китая сбить самолет спикера палаты представителей США, если она отправится на Тайвань.

После этих заявлений, стало известно, что США выдвинули ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган» для обеспечения защиты Нэнси Пелоси.

Курсор ранее писал, что Китай передал угрозы США: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань под вопросом. МИД Китая вновь передал ультиматум американским властям, угрожая принять решительные меры против визита Нэнси Пелоси.

Ранее «Курсор» уже информировал, что Китай пригрозил США из-за Пелоси.

Наш сайт сообщал реакцию ФБР: Китай получал данные о ядерном арсенале США с помощью Huawei.