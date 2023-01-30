Борис Джонсон: «Путин угрожал мне ракетным ударом»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время «чрезвычайного» телефонного звонка в преддверии вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает BBC.

Тогдашний премьер-министр сказал, что путин сказал ему, что это «займет всего минуту». Джонсон сказал, что этот комментарий был сделан после того, как он предупредил, что война станет «полной катастрофой» во время «очень долгого» разговора с путиным в феврале 2022 года, за несколько недель до российского вторжения.

Подробности этого разговора раскрыты в новом документальном фильме BBC, посвященном общению путина с мировыми лидерами, который выйдет в эфир в понедельник.

Согласно отчету, Джонсон предупредил путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах россии. Он также пытался сдержать военные действия рф, заявив путину, что Украина не вступит в НАТО «в обозримом будущем».

«путин в какой-то момент угрожал мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту» или что-то в этом роде. Весело», — сказал Джонсон.

«Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону, который он вел, и по виду отстраненности, который у него был, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры», — добавил он.

Джонсон добавил, что путин был «очень фамильярен» во время «самого экстраординарного звонка».

Джонсон ушел с поста лидера Консервативной партии в июле 2022 года на фоне отставок нескольких его министров.

Ранее Курсор писал, что канцлер Германии заявил, что он продолжит разговаривать с путиным. «Канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым», — заявил Шольц.

Курсор писал, что в НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией. По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Кроме того, мы писали, на какие жертвы идет Лукашенко идет, чтобы не попасть под «дуло» кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!