Я буду разговаривать с путиным: на что рассчитывает канцлер Германии

«Канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым», — заявил Шольц.

Канцлер Олаф Шольц выразил желание продолжить прямое общение с президентом рф путиным* по телефону.

Об этом сообщает немецкий канал Welt.

Канцлер придерживается мнения, что «канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым».

Несмотря на все безуспешные попытки диалога с российским диктатором, Шольц намерен продолжить усилия по прекращению войны в Украине путем прямых переговоров.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с путиным, потому что нужно разговаривать друг с другом. Он должен вывести войска из Украины и закончить эту ужасную, бессмысленную войну», — сказал Шольц.

Ранее Курсор писал, что в НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией. По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Кроме того, мы писали, на какие жертвы идет Лукашенко идет, чтобы не попасть под «дуло» кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!