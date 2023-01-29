Я буду разговаривать с путиным: на что рассчитывает канцлер Германии

Канцлер Олаф Шольц выразил желание продолжить прямое общение с президентом рф путиным* по телефону.
Об этом сообщает немецкий канал Welt.
Канцлер придерживается мнения, что «канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым».
Несмотря на все безуспешные попытки диалога с российским диктатором, Шольц намерен продолжить усилия по прекращению войны в Украине путем прямых переговоров.
«Я также снова буду разговаривать по телефону с путиным, потому что нужно разговаривать друг с другом. Он должен вывести войска из Украины и закончить эту ужасную, бессмысленную войну», — сказал Шольц.
Ранее Курсор писал, что в НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией. По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.
Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.
Кроме того, мы писали, на какие жертвы идет Лукашенко идет, чтобы не попасть под «дуло» кремля.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!