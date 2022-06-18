В Украине рассказали, когда начнутся поставки вооружения по ленд-лизу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что поставки вооружения по ленд-лизу еще не начались, но могут начаться в июле, августе или позднее.

Ленд-лиз от США, который должен способствовать оказанию военной помощи Украине, пока не вступил в силу.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью.

«Есть процедура. Ленд-лиз еще не начался. Но принятие закона об ленд-лизе — это очень позитивное решение для нас. И он будет, вопрос в том, когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне все смотрят по-разному. У кого-то сутки как сутки, а для нас это совершенно другое измерение», — сказал он.

«Это может быть июль, август, а может и сентябрь».

Курсор ранее писал, что британская разведка раскрыла планы россии по оккупации Донбасса. Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк-Лисичанск, однако терпят большие потери и украинская армия заставляет их отступать.

Также сообщалось, что Шольц рассказал о будущих поставках оружия в Украину. Канцлер Германии заявил о том, что впредь не будет задержек с поставкой вооружения Киеву. Он также отметил, что Германия совместно с США и Великобританией поставит системы РЗСО в Украину.

Кроме того, в Украине рассказали, может ли Беларусь вступить в войну. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о том, что правительство и военные не видят угрозы со стороны Беларуси, поскольку у Минска недостаточно сил для нападения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!