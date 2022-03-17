Британская разведка: российское наступление остановилось на всех фронтах

В разведке добавили, что сопротивление украинских войск «остается стойким и хорошо скоординированным» и что «подавляющее большинство» территории страны остается под контролем Украины.

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обновлении разведданных заявляет, что вторжение россии* в Украину «в основном застопорилось на всех фронтах».

«В последние дни российские силы добились минимального прогресса на суше, море и в воздухе, и они продолжают нести тяжелые потери», — говорится в сообщении министерства.

Оно также заявляет, что сопротивление украинских войск «остается стойким и хорошо скоординированным» и что «подавляющее большинство» территории страны остается под контролем Украины, «включая все крупные города».

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!