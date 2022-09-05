Британское Минобороны назвало главную цель россии в Украине

24 февраля россия* начала полномасштабное вторжение в Украину, цели которого менялись уже несколько раз в течение войны.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что главная цель российской федерации в развязанной войне против Украины — полный захват Донецкой области.

Об этом сообщили в британском ведомстве на своей странице в Twitter.

В Британии отметили, что основные направления наступления российских войск на Донбассе — Авдеевка, расположенная под Донецком, а также район в 60 км к северу вокруг Бахмута.

В Минобороны заявили, что россиянам удалось добиться наибольшего успеха именно на этом участке. Войска россии продолжают продвижение примерно где-то на 1 км в неделю в направлении Бахмута.

Согласно данным британской разведки, политическая цель военных действий россии в Украине — захват всей территории Донецкой области. Если эта задача будет реализована, то власти россии смогут заявить об «освобождении» Донбасса. Однако россияне уже несколько раз не смогли выполнить эту цель в озвученные сроки.

В Украине заявили, что российским войскам приказали захватить всю Донецкую область к 15 сентября 2022 года.

«Маловероятно, что россияне добьются этого, что еще больше усложнит планы рф по проведению референдумов по вопросу о присоединении оккупированных территорий к российской федерации», — заявили в британском ведомстве.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, в каком случае рф «пустится во все тяжкие». Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что рф постоянно пытается посадить Украину за стол переговоров.

Американские аналитики прокомментировали контрнаступление Вооруженных сил Украины. По словам экспертов, скорость контрнаступления украинских военных будет резко изменяться с каждым днем.

Наша редакция писала, что пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что рф в войне против Украины якобы задействует лишь незначительную часть своего военного потенциала. Он таким образом разъяснил слова владимира путина о том, что россия еще не начинала ничего серьезного в Украине. В россии все еще пытаются доказать, что победа Украины над рф военным путем невозможна. Уверенность Запада в противоположном якобы лишь добавляют страданий украинцам.

Курсор также писал о заявлении пескова о том, что Украина должна понять и согласиться на условия россии. По словам пресс-секретаря президента российской федерации, Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!