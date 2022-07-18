Буряты попросили Байдена помочь им отделиться от россии

Активисты заявили, что Кремль использует их народы, чтобы захватывать новые территории, расширяя границы россии, и убивать людей.

Организация под названием «Лига свободных наций», которая представляет различные народы россии*, попросила американского президента США Джо Байдена помочь им реализовать свое право на самоопределение. Так, отделиться от россии попросили активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана.

Об этом сообщает портал «Ideal.Реалии».

Так, активисты написали открытое письмо, которое приурочили к ежегодной неделе порабощенных народов, проходящей в Соединенных Штатах с 1959 года. Активистка, представляющая Бурятию Раджана Дугар-ДеПонте, а также татарин Иршат Хаби и представитель финно-угорского народа Виталий Ромашкин провели акцию в Вашингтоне.

По словам Дугар-ДеПонте, Кремль использует бурятов для того, чтобы захватывать новые территории и расширения «границ империи».

«Собственно, война – это все, что москва способна предложить ребятам из бурятских сел», — сказала она.

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