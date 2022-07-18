Организация под названием «Лига свободных наций», которая представляет различные народы россии*, попросила американского президента США Джо Байдена помочь им реализовать свое право на самоопределение. Так, отделиться от россии попросили активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана.
Об этом сообщает портал «Ideal.Реалии».
Так, активисты написали открытое письмо, которое приурочили к ежегодной неделе порабощенных народов, проходящей в Соединенных Штатах с 1959 года. Активистка, представляющая Бурятию Раджана Дугар-ДеПонте, а также татарин Иршат Хаби и представитель финно-угорского народа Виталий Ромашкин провели акцию в Вашингтоне.
По словам Дугар-ДеПонте, Кремль использует бурятов для того, чтобы захватывать новые территории и расширения «границ империи».
«Собственно, война – это все, что москва способна предложить ребятам из бурятских сел», — сказала она.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.
Кроме того, Курсор писал, что россия объявила в международный розыск гражданина Израиля.
Еще напомним, что в Украине рассказали, что путин готовит в преемники свою дочь.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!