Бывший премьер Великобритании: Эра доминирования Запада в мире подходит к концу

По мнению Блэра, крупнейшее геополитическое изменение этого столетия произойдет в Китае, а не в россии. В связи с этим он призвал к стратегии противодействия увеличению могущества страны.

Бывшие премьер-министр Великобритании Эентони Блэр заявил, что эра политического и экономического доминирования стран Запада уже подошла к своему концу. По его словам, виден рост значения Китая как очередной «сверхдержавы» в мире.

Об этом сообщает Sky News.

Политик заявил, что странам Запада необходимо увеличивать свои расходы на оборону, чтобы сохранить преимущество. Также необходимо расширять свою «мягкую силу», стоя связи со странами, которые развиваются.

Запад больше не может ожидать, что крупные страны будут просто так соблюдать ранее принятые нормы.

«В результате действий путина* мы не можем полагаться на то, что китайское руководство будет вести себя так, как мы считаем рациональным», — добавил Блэр.

Он отметил агрессивную конкуренцию Китая за влияние. По мнению политика, крупнейшее политическое изменение XXI века произойдет именно в Китае.

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