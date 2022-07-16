Байден сегодня объявит о выделении миллиарда долларов для помощи Ближнему Востоку

Американский президент, по заявлению чиновников Белого дома, сегодня объявит о новой краткосрочной и долгосрочной помощи в области продовольственной безопасности для региона.

Президент США Джо Байден объявит в субботу во время арабского саммита, что Соединенные Штаты выделили 1 миллиард долларов в качестве новой краткосрочной и долгосрочной помощи в области продовольственной безопасности для региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Байден, находящийся на втором этапе своей первой ближневосточной поездки в качестве президента, сосредоточился на запланированном саммите с участием шести стран Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака.

Лидеры стран Персидского залива также обязуются выделить 3 миллиарда долларов в течение следующих двух лет на проекты, которые соответствуют партнерским отношениям США в области глобальной инфраструктуры и инвестиций, сказал чиновник.