Байден сегодня объявит о выделении миллиарда долларов для помощи Ближнему Востоку

10:38, Сегодня
Экономика, Политика, Мировые новости
джо байден сша фото
Фото: facebook/joebiden

Американский президент, по заявлению чиновников Белого дома, сегодня объявит о новой краткосрочной и долгосрочной помощи в области продовольственной безопасности для региона.

Президент США Джо Байден объявит в субботу во время арабского саммита, что Соединенные Штаты выделили 1 миллиард долларов в качестве новой краткосрочной и долгосрочной помощи в области продовольственной безопасности для региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Байден, находящийся на втором этапе своей первой ближневосточной поездки в качестве президента, сосредоточился на запланированном саммите с участием шести стран Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака.

Лидеры стран Персидского залива также обязуются выделить 3 миллиарда долларов в течение следующих двух лет на проекты, которые соответствуют партнерским отношениям США в области глобальной инфраструктуры и инвестиций, сказал чиновник.

Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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