Астрономы смогли выяснить, каким образом космические взрывы повлияли на Землю.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в препринте сервера arXiv, две сверхновые взрыва, произошедшие примерно 3 и 7 миллионов лет назад, могли нанести удар по Земле. Ученые предполагают, что взрыв близкой к нашей планете умирающей звезды мог иметь разрушительные последствия для жизни на Земле.

Как пишет Universe Today, крупные звезды, масса которых значительно превышает массу Солнца, в конце своего жизненного цикла взрываются сверхновыми. Эти гигантские космические взрывы выбрасывают в космос огромные количества вещества и химических элементов, сформировавшихся в ядре умирающей звезды. Эти элементы распространяются по вселенной и могут достичь и Земли.

Ученые, проводившие новое исследование, изучили радиоактивный изотоп железа-60 (60-Fe), который образуется в результате сверхновых взрывов, и обнаружили его на земной коре, осадках на дне океана и лунном реголите. Они пришли к выводу, что этот изотоп попал на Землю в результате двух сверхновых взрывов, которые произошли на относительно близком расстоянии от нашей планеты.

Первая сверхновая, известная как миоценовая сверхновая или SN Mio, взорвалась примерно 7 миллионов лет назад. Вторая сверхновая, которая получила название плиоценовая сверхновая или SN Plio, взорвалась примерно 3 миллиона лет назад. Ученые также определили относительное расстояние между Землей и местом этих мощных космических взрывов. Ими было установлено, что:

SN Mio взорвалась на расстоянии приблизительно в 359 световых годах от Земли;

SN Plio взорвалась на расстоянии в диапазоне от 163 до 212 световых лет от нас.

В соответствии с исследованием, проведенным авторами и опубликованным на сервере препринтов arXiv, два сверхновых взрыва, произошедших 3 и 7 миллионов лет назад, оказали ограниченное воздействие на Землю. Ученые отмечают, что если бы эти взрывы произошли намного ближе к нам, гамма-излучение могло бы стать катастрофичным для жизни на планете.

В течение нескольких месяцев после взрыва, излучение могло бы доходить до Земли, однако земная атмосфера помогла бы защитить живые организмы от вредного гамма-излучения на определенное время. Однако озоновый слой был бы серьезно поврежден, в результате чего было бы выпущено опасное ультрафиолетовое излучение Солнца на поверхность планеты. Это могло бы привести к истреблению значительной части живых видов. Восстановление озонового слоя заняло бы несколько лет.

Ученые отмечают, что в нашей галактике каждые 100 лет взрывается от 1 до 3 сверхновых, однако эти события происходят на значительном удалении от Земли. Однако каждые несколько миллионов лет сверхновая может взорваться вблизи Земли, что может привести к истреблению всей жизни. Например, массовое вымирание на Земле, произошедшее 360 миллионов лет назад, возможно было вызвано взрывами одной или нескольких сверхновых, которые произошли вблизи нашей планеты.

На данный момент самая близкая будущая сверхновая ожидается на расстоянии около 550 световых лет от Земли. Это произойдет, когда звезда Бетельгейзе, известная ученым, закончит свой жизненный цикл. До сих пор исследователи спорят о том, когда это произойдет - через 10, 100, 1000 или 100 000 лет. Учитывая расстояние, это маловероятно. Однако возможно, что рядом с Землей находится неизвестная астрономам звезда, находящаяся на грани своей смерти. Именно ее мы можем опасаться.

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