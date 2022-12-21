«Чрезвычайно значимо»: в Киеве назвали цель визита Зеленского в США

«Это окончательно ставит крест на попытках российской стороны доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях с США», — сказали у Зеленского.

Визит Владимира Зеленского в США является «чрезвычайно значимым» и опровергнет попытки рф* показать, что американо-украинские отношения «остывают», заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

Поездка украинского президента и встреча с его американским коллегой дадут возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с москвой и зачем оно ему нужно, сказал Подоляк.

Он отметил: «Во-первых, и сам визит, и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны… доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях. Это, конечно, даже не близко. США однозначно поддерживают Украину».

Он добавил: «На мой взгляд, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые области военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет завершена правильно».

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