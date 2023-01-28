Coca-Cola планирует выпустить свой смартфон

Многие торговые марки часто приходят к производству смартфонов. Ведь это выгодно, и это своеобразная реклама, которая находится у людей в руках.

Недавно в сети появилась информация, что Coca-Cola планирует выпустить свой гаджет. Известно даже предполагаемое название ColaPhone, и это будет первый смартфон компании.

Собственно о самой разработке пока известно мало, в сети ходит фотографии предполагаемого гаджета, стилизованного под Coca-Cola. В нем многие юзеры узнали Realme 10, а это означаем, что, скорее всего, компания создаст коллаборацию с китайским производителем OPPO. В целом, разработка будет возложена на другого производителя, а Coca-Cola создаст уникальный стиль и рекламную компанию.

В плане дизайна здесь без сюрпризов – фирменный красный цвет компании и большой логотип «колы». Также по рендеру можно предположить, что смартфон получит сдвоенную основную камеру, модули которой расположены в отдельных кругах на задней панели.

Дата выхода смартфона от Coca-Cola пока не сообщается, собственно, как и примерная стоимость и разнообразие «начинок» в линейке.

Ранее «Курсор» информировал о том, что эксперты назвали приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона. Многие приложения и программы работают в фоновом режиме. Это означает, что владелец может вовсе не пользоваться программами, а они будут работать, пожирая заряд и память.

Напомним, что названы причины, указывающие на необходимость покупки нового смартфона. Каждое персональное устройство обладает своим гарантийным сроком, по истечению которого смартфон начинает тормозить и работать с нарушением привычного функционала.

Важно отметить, что есть пять способов, использования старого смартфона. Люди привыкли менять смартфоны раз в несколько лет, а старые, зачастую, просто лежат без дела, не привлекая к себе внимания из-за отсутствия необходимости. Но есть необычные варианты использования б/у гаджета.