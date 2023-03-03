Даже не Украина: в россии назвали нового виновника инцидента в брянске

Следственный комитет россии объявил, что расследует инцидент в брянске как «террористический акт».

Посол россии* в США анатолий антонов заявил в пятницу, что «кровь жертв» вчерашнего нападения на мирных жителей россии находится «на руках» США.

По сообщениям российских государственных СМИ, исполнители нападения «вдохновились» военной поддержкой Вашингтона, чтобы совершить «бесчеловечные действия», заявил антонов журналистам. Ранее в тот же день Следственный комитет россии объявил, что расследует инцидент в брянске как «террористический акт».

В россии заявили, что два мирных жителя были убиты и один ребенок был ранен в результате нападения, совершенного «диверсионно-разведывательной группой», которая пересекла границу из Украины. По данным российских властей, группа якобы была оттеснена за границу.

Отметим также, что сегодня в МИД рф заявили, что Украина все еще планирует «военный захват» Крыма. «Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нападения на него, абсолютно не заботясь о жизнях мирных жителей рф, — говорится в заявлении МИД. — Похоже, в Вашингтоне надеются набрать дополнительные очки в «крымской кампании» к предстоящим выборам». Заявления рф прозвучали на фоне инцидента в брянске, когда якобы диверсионно-разведывательная группа открыла огонь по гражданскому автомобилю.

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Также «Курсор» сообщал, что появились новые подробности касаемо взрыва в московской области.

Помимо этого в госдуме рф призвали путина завершить «спецоперацию» и объявить Украине «настоящую войну».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.