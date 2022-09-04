Диаспора рф в немецком Кельне провела акцию против антироссийских санкций

Около двух тысяч преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест в немецком городе Кельн в воскресенье, требуя от правительства Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против российской федерации*.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что митинг был организован русскоязычными группами диаспоры в Кельне. Протестующие держали российские флаги, а также транспаранты с буквами НАТО, перечеркнутыми красной линией. Организаторы собирали пожертвования для поддержки якобы «сепаратистских сил» на Донбассе.

Организатор пророссийского мероприятия Елена Колбасникова повторила утверждение президента рф путина о том, что вторжение россии «защищает русскоязычных людей» на востоке Украины.

Напротив пророссийского митинга вышли несколько десятков людей, собравшихся в тени огромного готического собора Кельна. Они выражали поддержку Украине.

Как сообщал Курсор, в результате введенных санкций жители россии уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Об этом рассказала эксперт по экономико-политическим вопросам Наталья Шаповал.

Она объяснила, что большинство импортной продукции пока ограничено в россии, а цены по некоторым категориям выросли на 17-20%, а по некоторым на 70-80%. Например, импортные автомобили, стиральные машины стали очень дорогими и их очень трудно найти.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!