Россия привлекла 8000 наемников «ПВК Вагнер» к войне в Украине

К войне против Украины рф привлекла более 8 тысяч наемников так называемой «Частной военной компании Вагнер/Лига».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Большинство состава этой группы российских наемников составляют бывшие заключенные.

В Главном управлении разведки отметили, что на них также приходится самый большой процент погибших.

«Их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных контрактников», – рассказывают в ГУР МО.

Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения.

Преобладающую часть личного состава составляют штурмовые отряды.

«Чтобы не оказаться под угрозой «кадрового голода» «Вагнер» срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий», — отметили в ГУР МО.

Структура этих формирований наемников является подразделением Сил специальных операций рф, и только маскируется под частную компанию, выполняя задачи как Генштаба МО рф, так и ФСБ рф.

Российское военное руководство пытается компенсировать потери на фронтах войны в Украине заключенными.

Преступникам предлагают снятие судимости после трехмесячной службы в подразделениях, участвующих в боевых действиях на украинской территории. Для рецидивистов или осужденных за тяжкие преступления этот период составляет шесть месяцев.

Ранее Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф.

Также «Курсор» сообщал, что россия заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Помимо этого, недавно эксперт минобороны рф случайно признал, что россия использует иранские дроны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!