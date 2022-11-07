Доклад: советник президента США по нацбезопасности провел тайные переговоры с помощниками путина

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента россии владимира путина, пытаясь снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения, США и других стран.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Чиновники заявили, что Салливан контактировал с юрием ушаковым, советником путина по внешней политике. Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве николаем патрушевым.

По словам чиновников, основная цель состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

На вопрос, участвовал ли Салливан в тайных разговорах с ушаковым или патрушевым, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон ответила: «Люди заявляют о многом» и отказалась от дальнейших комментариев. кремль не ответил на запрос о комментариях.

Отчет о контактах появился на фоне напряженности в отношениях с россией, после того как путин выступил с едва завуалированной угрозой применения ядерного оружия в недавней речи , в которой он также объявил о первой военной мобилизации в своей стране после Второй мировой войны.

Президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил путина в «открытых ядерных угрозах Европе» в безрассудном пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.

Позже Салливан сказал, что Вашингтон серьезно относится к ядерным угрозам путина, но в настоящее время не видит признаков применения рф ядерного оружия.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Курсор сообщал, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!