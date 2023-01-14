Дожди с грозами и снег: где сегодня ожидать непогоды

09:23, Сегодня
Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Погода сегодня будет более зимней, а во второй половине дня ожидается дождь.

Погода сегодня в субботу временами будет дождливой.

Дождь, сопровождаемый молниями и громом, ожидается временами на севере страны, а иногда и на побережье. Во второй половине дня ожидается дождь и во внутренних районах страны. Море будет бурным.

На горе Хермон пойдет снег.

Существует опасение затопления северной прибрежной равнины.

На юге ожидается переменная облачность.

Сообщается, что завтра также пройдут дожди.

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