Дожди с грозами и снег: где сегодня ожидать непогоды

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Погода сегодня будет более зимней, а во второй половине дня ожидается дождь.

Погода сегодня в субботу временами будет дождливой. Дождь, сопровождаемый молниями и громом, ожидается временами на севере страны, а иногда и на побережье. Во второй половине дня ожидается дождь и во внутренних районах страны. Море будет бурным. На горе Хермон пойдет снег. Существует опасение затопления северной прибрежной равнины. На юге ожидается переменная облачность. Сообщается, что завтра также пройдут дожди. Читайте также: последние восемь лет были самыми теплыми в истории наблюдений – климатологи. Кроме того, изменение климата может вызвать «катастрофу» в Мировом океане — ученые.

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Автор материала: Ирен Давид