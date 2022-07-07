Джонсон согласился уйти в отставку — СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти с поста лидера Консервативной партии, положив конец беспрецедентному политическому кризису, сообщили британские СМИ в четверг.
Джонсон отвергал призывы уйти в отставку после многочисленных скандалов, но сдался после того, как более 50 министров разного ранга и их помощники-консерваторы покинули его правительство и сказали ему уйти.
Неназванный источник с Даунинг-стрит сообщил Sky News, что Джонсон разговаривал с председателем влиятельного консервативного комитета сэром Грэмом Брэди и согласился уйти в отставку.
Представитель Даунинг-стрит сообщил, что Джонсон сделает заявление уже сегодня, позже в четверг.
Отставка Джонсона спровоцирует гонку за лидерство внутри его партии летом.
Победитель этой гонки возьмет на себя роль премьер-министра. Тем не менее, в настоящее время нет очевидного преемника Джонсона, и на данном этапе конкурс считается открытым.
По сообщению BBC, консерваторы планируют назначить нового премьер-министра на партийной конференции, которая должна состояться в октябре.
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