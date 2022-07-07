Джонсон согласился уйти в отставку — СМИ

Британский премьер-министр, как сообщается, заявил, что уйдет с поста премьера после массовых отставок кабинета министров. Пока нет очевидного преемника.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти с поста лидера Консервативной партии, положив конец беспрецедентному политическому кризису, сообщили британские СМИ в четверг.

UK’s Johnson agrees to step down, will give statement in coming hours — reports https://t.co/hoIpTceGnd — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 7, 2022

Джонсон отвергал призывы уйти в отставку после многочисленных скандалов, но сдался после того, как более 50 министров разного ранга и их помощники-консерваторы покинули его правительство и сказали ему уйти.

Неназванный источник с Даунинг-стрит сообщил Sky News, что Джонсон разговаривал с председателем влиятельного консервативного комитета сэром Грэмом Брэди и согласился уйти в отставку.

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что Джонсон сделает заявление уже сегодня, позже в четверг.

Отставка Джонсона спровоцирует гонку за лидерство внутри его партии летом.

Победитель этой гонки возьмет на себя роль премьер-министра. Тем не менее, в настоящее время нет очевидного преемника Джонсона, и на данном этапе конкурс считается открытым.

По сообщению BBC, консерваторы планируют назначить нового премьер-министра на партийной конференции, которая должна состояться в октябре.

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