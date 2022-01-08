Египет депортировал сына влиятельного палестинского политика

Рами Шаат отправляется во Францию после 2,5 лет содержания под стражей.

Египетские власти депортировали сына палестинского политика после того, как он отбыл два с половиной года предварительного заключения по обвинению в связях с запрещенной группировкой, сообщила в субботу его семья.

Об этом пишет JPost.

Рами Шаат, сын Набиля Шаатха, советника президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, был освобожден в четверг, а затем депортирован, говорится в заявлении семьи. Он был вынужден отказаться от своего египетского гражданства, чтобы получить свободу, говорится в заявлении.

Шаат был арестован в июле 2019 года в своем доме в Каире и обвинен в связях с террористической группировкой.

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