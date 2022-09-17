Египетские исследователи сделали неожиданную находку в древнем некрополе

Египетские археологи обнаружили белый сыр возрастом более 2600 лет, датируемые 664-525 гг. до н.э., сообщили египетские национальные новости.
В отчете египетского Министерства древностей говорится, что археологическая миссия обнаружила несколько глиняных сосудов, в которых находится сыр, украшенный демотическим письмом, древнеегипетской формой письма. Миссия также обнаружила другие контейнеры, которые должны быть открыты в ближайшее время.
Артефакты были найдены при раскопках некрополя Саккара. Ранее на этом месте обнаружили более 100 саркофагов.
Кроме этого, на прошлой неделе в некрополе открылся новый центр для посетителей, Центр короля Хуфу.
Ранее Курсор писал, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.
Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.
Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране.
Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет.