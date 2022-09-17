Египетские исследователи сделали неожиданную находку в древнем некрополе

Артефакты были найдены при раскопках некрополя Саккара.

Египетские археологи обнаружили белый сыр возрастом более 2600 лет, датируемые 664-525 гг. до н.э., сообщили египетские национальные новости.

В отчете египетского Министерства древностей говорится, что археологическая миссия обнаружила несколько глиняных сосудов, в которых находится сыр, украшенный демотическим письмом, древнеегипетской формой письма. Миссия также обнаружила другие контейнеры, которые должны быть открыты в ближайшее время.

Артефакты были найдены при раскопках некрополя Саккара. Ранее на этом месте обнаружили более 100 саркофагов.

Кроме этого, на прошлой неделе в некрополе открылся новый центр для посетителей, Центр короля Хуфу.

Ранее Курсор писал, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.

Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет.