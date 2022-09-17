Эйнштейн был прав: самое точное измерение принципа свободного падения подтверждает теорию

Что тяжелее: килограмм перьев или килограмм свинца? Эта старая шутка на самом деле не шутка для физиков — со времен Галилея они пытались продемонстрировать, что объекты в гравитационном поле испытывают одинаковое ускорение. Это универсальность свободного падения, и сейчас доказано, что она соответствует менее чем одной части на 1000 триллионов.

Об этом сообщает IFLScience.

Как сообщалось в статьях Physical Review Letters и специальном выпуске Classical and Quantum Gravity, ученые использовали специальный спутник для точной проверки так называемого слабого принципа эквивалентности, краеугольного камня общей теории относительности Эйнштейна. Считается, что в гравитационном поле, когда на них не действуют никакие другие силы, два тела из разных материалов и с разными массами будут испытывать одинаковое ускорение.

Чтобы проверить это, ученые построили спутник MICROSCOPE. В него поместили две концентрические цилиндрические пробные массы: одну из титана и одну из платино-родиевого сплава. Эти массы удерживались неподвижными и контролировались электростатическими акселерометрами. По словам ученых, нарушение принципа эквивалентности приведет к тому, что две массы будут иметь разные ускорения.

Говорят, что Галилей продемонстрировал это, сбрасывая ядра разной массы с Пизанской башни. Командир «Аполлона-15» Дэвид Скотт сделал это пером и молотком на Луне.

«У нас есть новые и гораздо лучшие ограничения для любой будущей теории, потому что эти теории не должны нарушать принцип эквивалентности на этом уровне», — заявил Жиль Метрис, ученый из обсерватории Лазурного берега и член команды MICROSCOPE .

Последние данные в 10 раз лучше, чем первоначальные результаты, опубликованные в 2017 году , и в 100 раз лучше, чем то, что можно сделать на Земле. Команда ученых предполагает, что есть способы еще больше повысить точность с помощью нового спутника, возможно, сделав ее в 100 раз более точной.

«По крайней мере одно десятилетие или, может быть, два мы не видим никаких улучшений в экспериментах с космическими спутниками», — сказал Мануэль Родригес, ученый французской аэрокосмической лаборатории ONERA и член команды MICROSCOPE.

Проверка слабого принципа эквивалентности — не просто способ для ученых доказать, что Эйнштейн ошибался. Общая теория относительности пока что является нашей лучшей теорией гравитации, но она плохо работает с квантовой механикой.

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