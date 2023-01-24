Экс-сотрудника ФБР обвиняют в нарушении санкций США против россии

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР был арестован в минувшие выходные по обвинению в том, что он работал на находящегося под санкциями российского олигарха олега дерипаску*.

В заявлении прокуратуры говорится, что Чарльзу МакГонигалу, который до выхода на пенсию в 2018 году руководил контрразведывательным подразделением агентства в Нью-Йорке, предъявлены четыре обвинения, включая нарушение санкций и отмывание денег.

Об этом сообщают американские СМИ.

Федеральные прокуроры Манхэттена заявляют, что 54-летний МакГонигал получал скрытые платежи от дерипаски, в отношении которого были введены санкции в 2018 году, в обмен на расследование в отношении конкурирующего олигарха в 2021 году. Его также обвиняют в том, что в 2019 году он безуспешно добивался отмены санкций в отношении дерипаски.

«После того, как санкции будут введены, они должны быть применены в равной степени ко всем гражданам США, чтобы добиться успеха. Нет исключений ни для кого, включая бывшего сотрудника ФБР, такого как мистер МакГонигал», — говорится в заявлении помощника исполняющего обязанности директора ФБР Майкла Дрисколла.

Ожидается, что МакГонигал предстанет перед федеральным судом на Манхэттене вместе с шестаковым, бывшим советским дипломатом, который позже стал гражданином США и также был обвинен по этому делу.

дерипаска, основатель российской алюминиевой компании Rusal RUAL.MM, был среди двух десятков российских олигархов и государственных чиновников, внесенных Вашингтоном в черный список в 2018 году в ответ на предполагаемое вмешательство россии в выборы в США в 2016 году. дерипаска и кремль отрицают какое-либо вмешательство в выборы.

Арест произошел в то время, когда прокуратура США наращивает усилия по наложению санкций на российских чиновников и их богатых союзников из частного сектора, чтобы оказать давление на москву, чтобы она прекратила войну в Украине. кремль называет свою деятельность в Украине «специальной военной операцией».

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Наша редакция писала, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!