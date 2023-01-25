Эксперт NASA объясняет, почему Венера — «злой близнец» Земли

В ближайшие 10 лет к Венере отправятся как минимум три миссии.

Ученые и инженеры из NASA и Европейского космического агентства готовятся к отправке трех новых миссий к второй планете от Солнца. Они хотят узнать намного больше о соседней планете, которая во многих отношениях похожа на Землю, но в то же время так сильно отличается от нее.

Лори Глейз, директор NASA по планетарным наукам рассказала о нескольких интригующих аспектах Венеры. Во-первых, у Венеры огромный парниковый эффект. Атмосферная пелена толщиной 24 км состоит из углекислого газа и содержит облака серной кислоты. На планете достаточно высокая температура, чтобы расплавить свинец. Поверхность Венеры может нагреваться до 480 градусов по Цельсию.

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По крайней мере три миссии к Венере будут запущены в течение следующего десятилетия или около того. Первая миссия — DAVINCI NASA, сокращенно от Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, который включает в себя два основных компонента. Прежде всего, это космический корабль, который пролетит мимо Венеры, собирая данные об облаках планеты и ее рельефе, а также выполняя роль телекоммуникационного узла для миссии. Во-вторых, это специальный спускаемый зонд, который спустится через плотную атмосферу Венеры и соберет данные, путешествуя по опасной среде.

Другая миссия под названием VERITAS станет первым орбитальным аппаратом NASA, посетившим Венеру с 1990-х годов. VERITAS — это сокращение от «Излучательная способность Венеры», «Радиотехника», «InSAR», «Топография» и «Спектроскопия». Космический корабль позволит получить общее представление о Венере и ее истории, помогая ученым, которые хотят больше узнать о ее вулканах и определить, была ли на Венере когда-либо вода. Итальянское космическое агентство (ASI), Немецкий аэрокосмический центр (DLR) и Французское космическое агентство (CNES) также внесут свой вклад в VERITAS.

Третья миссия EnVision от Европейского космического агентства (ЕКА). Миссия, поддерживаемая NASA, нацелена на запуск в начале 2030-х годов. EnVision попытается узнать, почему Венера стала «злым близнецом» Земли, как это описано в видео НАСА. Аппарат будет изучать враждебную атмосферу Венеры и ее внутреннее ядро, чтобы увидеть, как обе планеты могут формироваться в одной и той же части Солнечной системы и из одного и того же материала, но при этом создавать совершенно разные реальности.

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Наша редакция писала, что ученые выяснили, есть ли признаки жизни на Венере. Новый и тщательный анализ химического состава облаков на Венере не выявил ни одного из биомаркеров, указывающих на жизнь в воздухе, метаболизирующую серу.

Курсор сообщал, что ученые рассказали, когда планируют посадить космический аппарат на Венеру.