Владимир путин сделал неожиданное заявление о ядерной войне

Владимир путин ранее не раз угрожал миру ядерным оружием. Так, он делал намеки и прямо говорил о «последствиях» вмешательства стран Запада в войну россии против Украины.

Глава рф владимир путин* удивил новым заявлением о начале ядерной войны. Он заявил, что победителей в такой войне не будет.

Путина процитировали российские пропагандисты.

Сообщается, что свое заявление путин сделал на X конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сказал путин.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден заявлял, что готов говорить с путиным по поводу нового договора по контролю над ядерным вооружением. Однако американский лидер заявил, что для переговоров нужен «добросовестный партнер». По его словам, россия должна показать, что готова к переговорам.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о фантастическом плане российских войск в Украине.

Еще напомним, что у Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане.