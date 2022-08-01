Владимир путин сделал неожиданное заявление о ядерной войне

Глава рф владимир путин* удивил новым заявлением о начале ядерной войны. Он заявил, что победителей в такой войне не будет.
Путина процитировали российские пропагандисты.
Сообщается, что свое заявление путин сделал на X конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сказал путин.
Отметим, что ранее президент США Джо Байден заявлял, что готов говорить с путиным по поводу нового договора по контролю над ядерным вооружением. Однако американский лидер заявил, что для переговоров нужен «добросовестный партнер». По его словам, россия должна показать, что готова к переговорам.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о фантастическом плане российских войск в Украине.
Еще напомним, что у Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!