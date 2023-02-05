Эксперт рассказал, возможна ли война россии против НАТО

По мнению Евгения Криштафовича, в кремле «даже самым сумасшедшим понятно, что с этими армиями не стоит напрямую сталкиваться».

Усиление НАТО “охлаждает” горячие головы в кремле*. Они прекрасно понимают, что вооружение, которое находится в руках у НАТО, намного лучше того, которое есть у рф*.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ заявил директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.

”Вторая армия мира” проигрывает сегодня первой армии мира, которой, вероятно, является все-таки украинская, по этой градации. Куда здесь отнести армии США, Германии, Франции — не знаю. Но я полагаю, что в кремле даже самым сумасшедшим понятно, что с этими, еще пока в их рейтинге, наверное, неучтенными армиями, не стоит напрямую сталкиваться», — говорит эксперт.

По его словам, у путина достаточно хорошее понимание немецкого общества. кроме российской федерации блоку НАТО так серьезно никто не угрожает больше в мире.

“И когда мы живем в состоянии достаточно мирного неба над головой, то разговоров о том, что необходимо увеличивать бюджет блока НАТО, то есть отчисления всех стран-членов Альянса в процентах от ВВП значительно больше, чем это предусмотрено, конечно, таких разговоров никто не ведет. А зачем? Зачем складировать это оружие в больших количествах, если оно не применяется», — отметил Криштафович.

Ранее Курсор писал, что NYT озвучило потери армии россии в Украине.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.