Эрдоган будет просить у путина 25-процентную скидку на газ — СМИ

Также турецкий лидер хочет, чтобы его страна оплачивала часть своих счетов за «голубое топливо» в лирах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к еще более тесным финансовым связям с россией*, поскольку он пытается стабилизировать проблемную экономику в преддверии выборов в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.

Как отмечает издание, среди целей Эрдогана — ценовые скидки и платежи в лирах за импорт энергоносителей.

«Во время встречи с российским президентом владимиром путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25-процентной скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах», — говорится в материале.

При этом, по информации издания, люди, знакомые с позицией москвы, не подтвердили разговоры о скидках на газ для Турции.

«Две страны договорились начать переход на частичную оплату в рублях», — заявил в прошлом месяце вице-премьер россии александр новак.

Как известно, Эрдоган и Путин должны встретиться в третий раз за три месяца на многостороннем саммите в Узбекистане.

Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от санкций против российской федерации на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.

Также Курсор информировал о том, что отели Турции не принимают карты российской платежной системы «мир». При этом, в Турции все еще принимают банковские карты «мир» в банкоматах и магазинах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!