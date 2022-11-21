Эрдоган обвинил россию в начале военной операции в Сирии

Турецкий лидер напомнил, что рф несет ответственность за обеспечение безопасной зоны в приграничном регионе с Турцией.

Одна из причин начала военных действий Турции в Сирии стало невыполнение российской федерацией* части соглашений по уничтожению террористов на севере Ирака и Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкой издание Daily Sabah.

Он уточнил, что в понедельник дал сигнал о проведении наземной операции на севере Ирака и севере Сирии по устранению террористической угрозы со стороны военизированных формирований курдов. Турецкий лидер отметил, что власти страны заставят ответить за теракт, который произошел в Стамбуле 13 ноября.

«Как мы уже говорили ранее, если кто-то нарушит покой нашей страны и земель, мы заставим его заплатить за это», — заявил Эрдоган.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Турция эту операцию с россией и США, Эрдоган сказал, что разговора с лидерами двух стран по этому вопросу у него не было, однако напомнил, что существует соглашение между Анкарой и москвой по очистке от боевиков курдских формирований YPG и PPK.

«На них лежала ответственность за очистку этого района от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. … Несмотря на наши неоднократные предупреждения россии, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, москва отказывается выполнять свое обязательство», — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал Курсор, накануне Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке.

Ранее Курсор писал, что Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!