Махмуд Аббас: Израиль столкнется с сопротивлением палестинского населения

Президент ПА вновь обратился к международным организациям. Обращение Махмуда Аббаса было приурочено к рождественским праздникам.

Действия Израиля в Палестине столкнутся с сопротивлением мирного населения.

Об этом в пятницу заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Его обращение, приуроченное к рождественским праздникам, опубликовали официальные палестинские издания.

Аббас призвал мировых лидеров и международные организации «прервать молчание и ответить конкретными мерами, чтобы остановить преступления Израиля, в том числе расширение колониальных поселений и попытки по изменению статуса города Иерусалим».

На фоне рождественских речей и обещаний прозвучали угрозы глава ПА: «Палестинцы хотят положить конец израильской оккупации и организовать независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме».

В Палестине отметили эскалацию напряженности между арабами и израильскими военными в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор сообщал о словах Махмуда Аббаса: Нетаниягу не хочет мира, но я должен иметь с ним дело.

Уже сообщались подробности разговора Энтони Блинкена и Махмуда Аббаса. Блинкен заявил Аббасу, что США «прилагают усилия», чтобы остановить эскалацию в Иудее и Самарии.

Также лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Напомним, наш сайт сообщал, что Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль.