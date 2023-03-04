ЕС показал российским банкам «лазейку» для проведения транзакций

Из-за полномасштабного вторжения армии российской федерации* на территорию суверенной Украины, Евросоюз принял уже с десяток пакетов санкций против агрессора. В том числе, пострадали банки, которые тем или иным образом связаны либо с людьми, замешанными в войне, либо с самим финансированием военных действий в Украине.

Однако некоторые российские банки могут и дальше пользоваться международной банковской системой SWIFT, и в этом им помогает сам Европейский Союз. Подробнее об этом информирует Telegram-канал SVTV NEWS.

Сообщается, что ЕС разрешает оборот банков, не попавших под персональные санкции, использовать факс и электронную почту вместо SWIFT для проведения транзакций с европейскими кредитными организациями для торговли товарами, не попавших под ограничения.

Это касается таких банков, как россельхозбанк, который был отключен от SWIFT, но не находится под персональными санкциями. Кремль запросил подключение россельхозбанка к SWIFT для продажи через него сельскохозяйственной продукции, однако ЕС не использует это требование. Ранее, в 2007 году, россия была отключена от SWIFT, что имело серьезные экономические последствия. Однако в настоящее время российская федерация может использовать альтернативные методы проведения транзакций, что дает некоторые возможности для развития экономических связей с Европой.



Ранее «Курсор» информировал, что российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

Напоминаем, что в танковой битве под Угледаром в Донецкой области украинские военные одержали победу над российскими силами. Это стало самым крупным танковым сражением между Украиной и россией в рамках текущей войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!