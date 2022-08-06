Россия призывает все стороны проявлять «максимальную сдержанность» в Газе

«Мы с глубокой тревогой наблюдаем за развитием событий. Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность», — заявили в МИД рф.

Россия призывает к «максимальной сдержанности» в секторе Газа на фоне эскалации насилия между Израилем и палестинской террористической группировкой Исламский джихад

«Мы с глубокой тревогой наблюдаем за развитием событий», — говорится в заявлении официального представителя МИД рф марии захаровой*, которая добавила, что москва призывает «все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность».

«Новая эскалация была вызвана обстрелом израильской армией сектора Газа 5 августа, на что палестинские группировки ответили массированными и неизбирательными обстрелами израильской территории», — сказала она.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе. Возобновление ударов ЦАХАЛа по сектору Газы отмечено в районе Хан-Юниса.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет». ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.

Еще напомним, что в сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе. Авиаудары ЦАХАЛа были нацелены на ракетные установки Исламского Джихада. Видео, опубликованное ЦАХАЛом, содержит кадры непосредственного попадания в объект.