Террористы запустили ракеты в сторону Ашкелона

Ракетные сирены звучат в прибрежном городе Ашкелон. По предварительным данным, система ПВО «Железный купол» перехватила как минимум одну ракету.

Об этом пишет телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Напомним, что ранее медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне сообщил, что на сегодняшний день он оказал помощь 20 людям, которые пострадали из-за ракетных обстрелов.

Между тем, сирены также звучат в городе Нетивот, примерно в 10 километрах от сектора Газа, и других близлежащих приграничных городах.

Сообщений о жертвах или повреждениях в результате последней волны ракетных обстрелов пока нет. Отметим, что по оценкам экспертов, с полудня пятницы по Израилю было выпущено более 200 ракет.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтянам рассказали, как говорить с детьми о ракетных обстрелах. Служба тыла опубликовала инструкцию о том, как говорить с детьми о ракетных обстрелах, объяснить им происходящее так, чтобы они поняли серьезность ситуации, но не испытывали ненужной паники.

Кроме того, Курсор писал, что появилось видео из дома в Сдероте, в который попала ракета террористов.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.