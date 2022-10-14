Еще одна страна отказывается принимать российские платежные карты «мир»

Ряд стран мира уже приостановил прием российских банковских карт «мир».

Согласно заявлению Центрального банка Шри-Ланки, финансовое учреждение не разрешает использование российских карт «мир» на территории страны. Такое решение было принято из-за санкций США, введенных против россии* после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом Центробанк написал в Twitter.

«Из-за санкций Соединенных Штатов в отношении платежной системы «мир», как подтверждено Министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк страны на текущем этапе не в состоянии одобрительно рассмотреть запрос на использование платежной системы «мир» в банковской системе», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце американский Минфин заявил, что иностранные банки, которые заключают договоры с оператором карт «мир» — национальной системой платежных карт, «рискуют поддержать усилия россии по обходу санкций».

В Минфине США заявили, что Вашингтон имеет право за это налагать блокирующие санкции. После этого заявления ряд стран отказались принимать российские платежные карты «мир».

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какие еще банки отказываются принимать российские карты мир. Ранее два из пяти банков Турции приостановили обслуживание российских платежных карт мир.

Курсор писал, что крупнейший турецкий банк отказался работать с российской системой мир. Турецкий частный банк İşbank приостановил сотрудничество с российской платежной системой мир.

Кроме этого, в Турции отели отказываются принимать банковские карты россиян. Турецкие отели прекратили принимать банковские карты россии.

Наша редакция писала, что странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие. Консульствам государств-членов рекомендуется особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!