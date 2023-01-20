Еще одно ЧП возле детсада в Украине: обнародовано видео последствий ракетного удара по Краматорску

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Между тем, в местных Telegram-каналах сообщили о падении ракеты возле детского сада.

Сообщается об одном погибшем. На месте работают спасатели. Полиция собирает доказательства очередного военного преступления россии.

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«Курсор» сообщал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».

Также журналисты издания The New York Times утверждают, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.