Еще одно ЧП возле детсада в Украине: обнародовано видео последствий ракетного удара по Краматорску

Российские оккупанты утром 20 января нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область).
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Между тем, в местных Telegram-каналах сообщили о падении ракеты возле детского сада.
Сообщается об одном погибшем. На месте работают спасатели. Полиция собирает доказательства очередного военного преступления россии.
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«Курсор» сообщал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».
Также журналисты издания The New York Times утверждают, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.