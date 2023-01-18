Зеленский озвучил детали ракетного удара по многоэтажке в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что снаряд, поразивший жилой дом в Днепре, в результате которого погибли десятки мирных жителей, был российской противокорабельной ракетой.

Во время своего очередного ночного выступления Зеленский сказал, что здание «разрушила противокорабельная ракета — убийца авианосцев, которая была разработана еще во времена Советского Союза», назвав нападение «невыразимым ужасом».

Ранее подобную информацию озвучили в разведке Британии, сказав, что такая ракета неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах.

Напомним также, что Алексей Арестович, один из советников президента Украины Владимира Зеленского по безопасности, сообщил во вторник, что подал заявление об отставке после «фундаментальной ошибки».

В минувшие выходные Арестович заявил на видео, что украинские военные сбили российскую ракету, после чего ракета изменила курс и в конечном итоге попала в жилой дом в Днепре, убив десятки мирных жителей. Позже Арестович извинился и отказался от заявления.

Украинские СМИ сообщили, что пока неизвестно, приняли ли отставку в Офисе президента Украины, где Арестович работал советником по национальной безопасности и обороне.

Читайте также: тела жертв ракетной атаки по Днепру могут не найти.

«Курсор» сообщал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».

Также журналисты издания The New York Times утверждают, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.