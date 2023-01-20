Еврейский конгресс потребовал от лаврова извинений

Европейский еврейский конгресс (EJС) обнародовал на своём сайте заявление президента EJС Ариэля Музыканта.

В заявлении говорится: «Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, проведенным министром иностранных дел рф лавровым* между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста.»

«Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем г-на лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать свои комментарии. Уже не первый раз министр лавров использует отсылки к Холокосту и Гитлеру. Память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом», — указано в заявлении.

Международные организации, включая Европарламент, возмущены высказываниями лаврова два дня назад на пресс-конференции, когда он сказал: «Также, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию практически из всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЕС, с той же задачей — окончательного решения российского вопроса».

“Точно так же, как Гитлер хотел окончательного решения еврейского вопроса, теперь, если вы слушаете западных политиков, то они однозначно говорят, что россия должна потерпеть стратегическое поражение”, — добавил лавров.

Ранее Курсор писал, что Боррель жестко раскритиковал лаврова из-за спекуляций на теме Холокоста.

Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в рф сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

Напомним, что лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!