Евросоюз ввел санкции против командующего КСИР

Санкции ЕС введены против 29 человек в Иране, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами.

Евросоюз в понедельник ввел санкции в отношении командующего Революционной гвардии Ирана, его Воздушно-космических сил и компании, производящей беспилотники, которые применялись россией* в войне против Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

Под санкции также попали Воздушно-космические силы КСИР.

В заявлении ЕС говорится, что обвинения коснулись главы КСИР генерала Хоссейна Салами, поскольку корпус «контролирует разработку иранской программы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также передачу БПЛА за границу».

ЕС заявил, что беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6 иранского производства, поставляемые КСИР, «используются российской федерацией в агрессивной войне против Украины».

Компания Qods Aviation Industries, производящая беспилотники Mohajer-6, также попала в список «за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Иранское правительство не признает передачу вооружения россии, хотя есть доказательства не только поставок БПЛА, но и предоставления иранских инструкторов, обучающих российские силы использованию беспилотников.

Официальные лица США подтвердили, что Иран направил в Украину инструкторов по закупленным в Тегеране БПЛА.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян впервые признал, что его страна предоставила россии беспилотники, но заявил, что поставки были осуществлены до начала войны. Тегеран утверждает, что официально занимает нейтральную позицию в конфликте между россией и Украиной.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как Иран транспортирует свои дроны в россию.

Наш сайт сообщал, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!