Байден сделал заявление о войне в Украине

По словам президента США Джо Байдена, на сегодняшний день вторжение россии* на территорию Украины находится в критической точке. Америка считает, что нужно продолжить помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом написала журналистка Дженифер Якобс в Twitter.

«Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — заявил американский президент.

Байдет подчеркнул, что россия не собирается останавливаться, а все ее действия такие же варварские, как и год назад.

“Right now … war in Ukraine is at a critical point. We’ve got to do everything we can to help the Ukrainians resist Russian aggression. Russia is not attempting to slow up. The actions they are taking are as barbaric as they were a year ago,” Biden says in Cabinet meeting pic.twitter.com/KjjVZXIoJV — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 5, 2023

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Курсор сообщал, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.