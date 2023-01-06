Байден сделал заявление о войне в Украине

08:41, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Президент Соединенных Штатов оценил течение войны в Украине. 

По словам президента США Джо Байдена, на сегодняшний день вторжение россии* на территорию Украины находится в критической точке. Америка считает, что нужно продолжить помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом написала журналистка Дженифер Якобс в Twitter.

«Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — заявил американский президент.

Байдет подчеркнул, что россия не собирается останавливаться, а все ее действия такие же варварские, как и год назад.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Курсор сообщал, что  в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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