Байден сделал заявление о войне в Украине

По словам президента США Джо Байдена, на сегодняшний день вторжение россии* на территорию Украины находится в критической точке. Америка считает, что нужно продолжить помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом написала журналистка Дженифер Якобс в Twitter.

«Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — заявил американский президент.

Байдет подчеркнул, что россия не собирается останавливаться, а все ее действия такие же варварские, как и год назад.

“Right now … war in Ukraine is at a critical point. We’ve got to do everything we can to help the Ukrainians resist Russian aggression. Russia is not attempting to slow up. The actions they are taking are as barbaric as they were a year ago,” Biden says in Cabinet meeting pic.twitter.com/KjjVZXIoJV

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 5, 2023