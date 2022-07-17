Фонд Анны Франк попал в скандал из-за спикера, обвинившей Израиль в Холокосте против палестинцев

Фонд Анны Франк начал внутреннее расследование после того, как приглашенный спикер, которая в прошлом утверждала, что израильтяне-евреи совершают Холокост против палестинцев, была приглашена благотворительной организацией для проведения семинара для детей, сообщил британский фонд поздно вечером в субботу.
Судя по скриншотам из социальных сетей, опубликованными борцами против антисемитизма и отрицания Холокоста GnasherJew, поэтесса Насима Бегум в 2011 и 2012 годах делала комментарии, сравнивая Израиль с нацистской Германией.
Сразу после военного конфликта «Огненный столп» с Газой в 2012 году Бегум заявила произраильскому аккаунту в Твиттере, что ракетные обстрелы ХАМАСом Израиля были законными, поскольку «изгнание людей с их собственной земли оправдывает что угодно. Это снова Холокост, за исключением того, что на этот раз это невинные люди — это палестинцы, а виновниками, по иронии судьбы, являетесь вы, сионистские подонки».
В другом твите Бегум сказала тому же пользователю Твиттера: «Вы всегда будете оставаться незаконным государством. Смерть вам, сионистская мразь».
Фонд Анны Франк объявил в субботу, что пригласил Бегум провести мастер-класс для детей.
После того, как появились скриншоты, их анонс был удален.
Позже Фонд написал: «Наше внимание было обращено на то, что внештатная практикующая поэтесса, которую мы наняли для одного из наших образовательных семинаров, может иметь взгляды, не соответствующие нашим ценностям», — написал Фонд в ответ на разногласия.
«Мы начинаем расследование. Мы опубликуем краткий обзор результатов на нашем веб-сайте как можно скорее. Тем временем мы удаляем всю рекламу семинара из наших социальных сетей», — заявили они.
Ранее Курсор сообщал, что в Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити.