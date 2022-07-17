Фонд Анны Франк попал в скандал из-за спикера, обвинившей Израиль в Холокосте против палестинцев

«Печально, что еврейское население после того, как столкнулось с геноцидом в гитлеровской Германии, применило то же самое в Палестине», — сказала Насима Бегум в 2011 году, и недавно ее пригласили выступить в Фонде Анны Франк.

Фонд Анны Франк начал внутреннее расследование после того, как приглашенный спикер, которая в прошлом утверждала, что израильтяне-евреи совершают Холокост против палестинцев, была приглашена благотворительной организацией для проведения семинара для детей, сообщил британский фонд поздно вечером в субботу.

Судя по скриншотам из социальных сетей, опубликованными борцами против антисемитизма и отрицания Холокоста GnasherJew, поэтесса Насима Бегум в 2011 и 2012 годах делала комментарии, сравнивая Израиль с нацистской Германией.

Сразу после военного конфликта «Огненный столп» с Газой в 2012 году Бегум заявила произраильскому аккаунту в Твиттере, что ракетные обстрелы ХАМАСом Израиля были законными, поскольку «изгнание людей с их собственной земли оправдывает что угодно. Это снова Холокост, за исключением того, что на этот раз это невинные люди — это палестинцы, а виновниками, по иронии судьбы, являетесь вы, сионистские подонки».

В другом твите Бегум сказала тому же пользователю Твиттера: «Вы всегда будете оставаться незаконным государством. Смерть вам, сионистская мразь».

The @AnneFrankTrust is now "launching an investigation* into how they were *excited to welcome* a woman who compared Jews to Nazis. This is the now deleted Tweet: https://t.co/x1wLk0NiJb pic.twitter.com/OaCwP9Z1NO — Joel M. Petlin (@Joelmpetlin) July 16, 2022

Фонд Анны Франк объявил в субботу, что пригласил Бегум провести мастер-класс для детей.

После того, как появились скриншоты, их анонс был удален.

Позже Фонд написал: «Наше внимание было обращено на то, что внештатная практикующая поэтесса, которую мы наняли для одного из наших образовательных семинаров, может иметь взгляды, не соответствующие нашим ценностям», — написал Фонд в ответ на разногласия.

«Мы начинаем расследование. Мы опубликуем краткий обзор результатов на нашем веб-сайте как можно скорее. Тем временем мы удаляем всю рекламу семинара из наших социальных сетей», — заявили они.

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