На лице человека размножаются микроскопические клещи — ученые

На коже человека живет микроскопический клещ под названием Demodex folliculorum. И вот ученые смогли выяснить, что у этого очень маленького животного есть анальное отверстие.
Об этом пишет издание Gizmodo.
Новое открытие получилось сделать благодаря секвенированию генома этого крохотного существа. Ранее ученые считали, что отходы жизнедеятельности просто накапливаются в телах клещей на протяжении всего цикла их жизни. Однако, как оказалось, у них происходит полноценный пищеварительный процесс.
Отметим, что особь Demodex folliculorum живет всего две-три недели. Они очень чувствительны к ультрафиолету, а потому днем прячутся в порах и волосяных фолликулах.
Ученые предполагают, что со временем клещи перестанут обитать на лицах людей, переселившись внутрь организма. Тогда они больше не будут паразитами, а станут полноценным симбиотом.
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