На лице человека размножаются микроскопические клещи — ученые

Естественных врагов у клеща нет, генетическое разнообразие скудное. Со временем демодексы даже перестали вырабатывать мелатонин, получая его из тканей человеческого организма.

На коже человека живет микроскопический клещ под названием Demodex folliculorum. И вот ученые смогли выяснить, что у этого очень маленького животного есть анальное отверстие.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Новое открытие получилось сделать благодаря секвенированию генома этого крохотного существа. Ранее ученые считали, что отходы жизнедеятельности просто накапливаются в телах клещей на протяжении всего цикла их жизни. Однако, как оказалось, у них происходит полноценный пищеварительный процесс.

Отметим, что особь Demodex folliculorum живет всего две-три недели. Они очень чувствительны к ультрафиолету, а потому днем прячутся в порах и волосяных фолликулах.

Ученые предполагают, что со временем клещи перестанут обитать на лицах людей, переселившись внутрь организма. Тогда они больше не будут паразитами, а станут полноценным симбиотом.

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