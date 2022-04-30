General Motors предоставила Украине 50 внедорожников

GM сотрудничает с международной судоходной компанией Maersk, которая доставила автомобили. Они были доставлены через польский военный логистический центр в Жешуве, Польша, недалеко от украинской границы.

General Motors поставила десятки внедорожников в Украину для перевозки людей из зон боевых действий.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Отмечается, что General Motors (GM) без колебаний согласилась помочь по просьбе руководителей украинского правительства.

По словам управляющего директора GM по коммуникациям Джорджа Свигоса, международная команда компании немедленно организовала предоставление 50 полноразмерных внедорожников Chevrolet Tahoe.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.