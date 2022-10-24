Генсек НАТО сделал заявление относительно «грязной бомбы»

По словам Столтенберга, россияне снова обвиняют других в том, что они намерены сделать сами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что россия* не должна использовать «ложные заявления» о «грязных бомбах».

Об этом он заявил в интервью Politico.

«Что нас беспокоит, это то, что это часть модели, которую мы видели ранее от россии — в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале (в Украине — прим. ред.). И это то, что россия обвиняет других в том, что она намерена сделать сама. Россия не должна использовать эти фейковые обвинения или утверждения в качестве повода для дальнейшей эскалации войны в Украине», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что «абсурдно» говорить, что Украина применит «грязную бомбу» «на своей собственной территории», за освобождение которой Киев «с таким упорством борется».

Как сообщал Курсор, МИД Украины заявил, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Как известно, в воскресенье, 23 октября, министр обороны рф шойгу провел экстренные созвоны с министрами обороны других стран, распространяя слухи, что Украина якобы намерена применить «грязную бомбу». Также Курсор информировал о том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением и назвали утверждение шойгу о «грязной бомбе» лживыми. Обращение, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США, говорится, что министры иностранных дел трех стран неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!