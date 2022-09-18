Глава МИД Чили лично извинилась перед гендиректором МИД Израиля: детали разговора

Дипломатический скандал между Чили и Израилем мог привести к «серьезному ухудшению дипломатических отношений между странами», заявил представитель МИД.

Для разрешения дипломатического скандала, произошедшего 15 сентября, когда президент Чили Габриэль Борич отказался принять верительные грамоты у израильского посла Гиля Арзели, исполняющая обязанности министра иностранных дел Чили Химена Фуэнтес Торрихо лично связалась с генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Алоном Ушпизом и принесла ему извинения за случившееся.

«Связи с Израилем важны для Чили, и наша страна желает их поддерживать», — заявила она, добавив, что посол был приглашен для вручения верительных грамот 30 сентября.

Поблагодарив Химену Фуэнтес Торрихо за звонок, Ушпиз ответил, что приветствует принесение извинений, поскольку это был «неприятный и серьезный инцидент», который мог привести к серьезному ухудшению дипломатических отношений между Израилем и Чили.

Гендиректор МИД добавил, что любой человек, желающий сыграть положительную роль в продвижении мира в ближневосточном регионе, не может одновременно поддерживать бойкот против Израиля.

После разговора, выговор послу Чили в Израиле, которого вызвали для пояснений в министерство иностранных дел, отменили.

Ранее Курсор писал, что в Чили принесли официальные извинения послу Израиля.

Также мы информировали, что власти Чили перенесли церемонию аккредитации посла Израиля после дипломатического инцидента.

Напомним, МИД Израиля отреагировал на отказ Чили принять верительные грамоты нового израильского посла.