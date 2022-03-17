Глава МИД Франции: россия только притворяется, что ведет переговоры

Ранее министр заявил, что российские войска в Украине перешли к «осадной логике» ведения войны, как в Грозном или Алеппо. Эта война может продлиться долго, «худшее еще впереди», сказал он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что россия* только «притворяется, что ведет переговоры» с Украиной.

Он говорит, что переговоры должны быть сосредоточены прежде всего на прекращении огня, потому что «вы не ведете переговоры с пистолетом у головы».

Министр заявил французской газете Le Parisien, что Россия осуществляет «драматический процесс длительной жестокости» в Украине.

Сообщается, что украинские участники переговоров также скептически относятся к намерениям России за столом переговоров, подозревая, что Кремль может выиграть время для перегруппировки своих вооруженных сил.

Ранее Курсор писал, что путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!