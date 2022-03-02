Глава МИД РФ: Третья мировая война будет ядерной и разрушительной

Лавров также сказал в новом интервью, что РФ сделает все возможное для того, чтобы не позволить Украине заполучить ядерное оружие.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гипотетическая Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной. Он заговорил об этом на фоне войны в Украине, которую развязала Россия.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera, явно угрожая западу.

Также глава МИД страны-оккупанта заявил, что РФ сделает все возможное для того, чтобы не позволить Украине заполучить ядерное оружие.

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

Также сообщалось, что украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр».

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